Депутат Водолацкий оценил ситуацию с крушением самолёта в Актау

Он отметил, что сегодня многие аэропорты России подвергаются атакам ударных беспилотников Украины.
«Мы периодически закрываем, после интенсивных налётов, не только Грозный, Ставрополь, Волгоград, Казань и даже Москву. Все гражданские аэропорты подвергаются угрозам со стороны украинских ВСУ. Я не сомневаюсь в том, что самолёт, который шёл в Грозный, был подвержен атаке украинских беспилотных систем. У них есть разные модификации, которые могут наносить урон гражданским судам и им всё равно есть там люди или нет людей… Естественно, это должно быть приравнено к терроризму», — подчеркнул Водолацкий.
По его словам, этому происшествию должны дать оценку в ООН.
«Президент Алиев должен обратиться с таким предложением в Совет Безопасности, чтобы дать оценку действию террористов, во главе с Зеленским», — подчеркнул парламентарий.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау.
25 декабря у казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, он следовал из Баку в Грозный. Погибли 38 человек.
В Росавиации уточнили, что в часы авиакатастрофы обстановка в районе Грозного была сложной, план «Ковёр» вводился там из-за террористических атак украинских беспилотников. Командир лайнера дважды пытался посадить в аэропорту самолёт, после чего решил идти в Актау.