Депутат Водолацкий оценил ситуацию с крушением самолёта в Актау

«Мы периодически закрываем, после интенсивных налётов, не только Грозный, Ставрополь, Волгоград, Казань и даже Москву. Все гражданские аэропорты подвергаются угрозам со стороны украинских ВСУ. Я не сомневаюсь в том, что самолёт, который шёл в Грозный, был подвержен атаке украинских беспилотных систем. У них есть разные модификации, которые могут наносить урон гражданским судам и им всё равно есть там люди или нет людей… Естественно, это должно быть приравнено к терроризму», — подчеркнул Водолацкий.