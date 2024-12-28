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Депутат Водолацкий оценил ситуацию с крушением самолёта в Актау

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал катастрофу с самолётом в Актау.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что сегодня многие аэропорты России подвергаются атакам ударных беспилотников Украины.

«Мы периодически закрываем, после интенсивных налётов, не только Грозный, Ставрополь, Волгоград, Казань и даже Москву. Все гражданские аэропорты подвергаются угрозам со стороны украинских ВСУ. Я не сомневаюсь в том, что самолёт, который шёл в Грозный, был подвержен атаке украинских беспилотных систем. У них есть разные модификации, которые могут наносить урон гражданским судам и им всё равно есть там люди или нет людей… Естественно, это должно быть приравнено к терроризму», — подчеркнул Водолацкий.

По его словам, этому происшествию должны дать оценку в ООН.

«Президент Алиев должен обратиться с таким предложением в Совет Безопасности, чтобы дать оценку действию террористов, во главе с Зеленским», — подчеркнул парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау.

25 декабря у казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, он следовал из Баку в Грозный. Погибли 38 человек.

В Росавиации уточнили, что в часы авиакатастрофы обстановка в районе Грозного была сложной, план «Ковёр» вводился там из-за террористических атак украинских беспилотников. Командир лайнера дважды пытался посадить в аэропорту самолёт, после чего решил идти в Актау.

Госдума