Журналистка Die Welt уволилась после выхода текста Маска

Ранее Маск призвал к отставке канцлера ФРГ после нападения в Магдебурге. В комментариях под постом пользователя, в котором обсуждались заявления Шольца в связи с терактом, предприниматель назвал канцлера «некомпетентным дураком». До этого Маск написал на своей странице в соцсети X, что «только АдГ может спасти Германию», сопроводив этой подписью репост сообщения германской политической активистки Наоми Зайбт, критикующей кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за нежелание вести диалог с АдГ.