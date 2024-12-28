Журналистка Die Welt уволилась после выхода текста Маска

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Руководитель раздела «мнения» немецкой газеты Die Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после того, как текст Илона Маска был отдан в печать для выхода в издании.
«Мне всегда нравилось возглавлять раздел “мнения” в газете Die Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала», — написала Когель в X.
В тексте Маск заявил, что Германия находится на критическом этапе — ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса. «Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации», — отметил бизнесмен. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), по словам Маска, является «последней искрой надежды» для ФРГ.
Ранее Маск призвал к отставке канцлера ФРГ после нападения в Магдебурге. В комментариях под постом пользователя, в котором обсуждались заявления Шольца в связи с терактом, предприниматель назвал канцлера «некомпетентным дураком». До этого Маск написал на своей странице в соцсети X, что «только АдГ может спасти Германию», сопроводив этой подписью репост сообщения германской политической активистки Наоми Зайбт, критикующей кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за нежелание вести диалог с АдГ.
В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции — ни на федеральном, ни на региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18−20%.