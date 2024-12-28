МИД объявил об ответе на 15-й пакет санкций ЕС

В реестр попали представители силовых структур, государственных и коммерческих организаций европейских государств, граждане стран ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи Украине; сотрудники государственных органов стран Евросоюза, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий» и занимающихся созданием «трибунала» в отношении властей России. Кроме того, под российские санкции попали те, кто выступает в поддержку конфискации государственных активов России или использование от них прибыли в интересах Украины; ответственные за введение санкций против России и пытающиеся подорвать отношения России с другими странами.