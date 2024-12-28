Байден выразил сожаление из-за выхода из президентской гонки

После победы Трампа на выборах Байден выразил сожаление из-за того, что вышел из гонки. Он отметил, что мог бы одержать победу. Также глава государства подчеркнул, что в его президентство не смогло устранить раскол в обществе, который усилился после избрания представителя Республиканской партии.