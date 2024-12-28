Байден выразил сожаление из-за выхода из президентской гонки

По информации издания, конгрессмен Джеймс Клайберн во время беседы с Байденом подчеркивал, что стиль управления страной «не соответствует той обстановке, в которой мы сейчас находимся».
Также собеседник главы государства советовал найти способ оживить предвыборную кампанию.
После победы Трампа на выборах Байден выразил сожаление из-за того, что вышел из гонки. Он отметил, что мог бы одержать победу. Также глава государства подчеркнул, что в его президентство не смогло устранить раскол в обществе, который усилился после избрания представителя Республиканской партии.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удивился решению Джо Байдена помиловать более восьми тысяч человек. По имеющимся данным, Байден помиловал 8062 человека.