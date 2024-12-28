«Это несравнимо с 2020 годом. Нет, такого не будет». Астролог Павел Глоба дал прогноз, как пройдут президентские выборы в Беларуси

Известный астролог Павел Глоба в эфире телеканала ОНТ спрогнозировал, как пройдут выборы президенты 26 января 2025 года в Беларуси.
По его словам, день выборов в Беларуси совпал с последними днями Года Дракона.
— Выборы у вас 26 января, насколько я понимаю, и Год Змеи начнется только 29−30 января. И надо сказать, что там я не вижу каких-то трагических происшествий, событий. Это несравнимо с 2020 годом. В вашей республике он действительно был сложным. Нет, такого не будет, — обратил внимание Павел Глоба.
Вместе с тем он уточнил: нет никаких дурных показателей, которые указывали бы на то, что будут какие-то перемены к худшему. По словам астролога, все будет стабильно. Глоба акцентировал внимание на том, что есть возможности реформ в 2025 году. Он отметил, что это реформы сверху, которые окажутся позитивными для Беларуси.
Напомним, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.
Тем временем ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.
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