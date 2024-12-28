«Это несравнимо с 2020 годом. Нет, такого не будет». Астролог Павел Глоба дал прогноз, как пройдут президентские выборы в Беларуси

Вместе с тем он уточнил: нет никаких дурных показателей, которые указывали бы на то, что будут какие-то перемены к худшему. По словам астролога, все будет стабильно. Глоба акцентировал внимание на том, что есть возможности реформ в 2025 году. Он отметил, что это реформы сверху, которые окажутся позитивными для Беларуси.