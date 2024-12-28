Павел Глоба сказал о долголетии в политике Александра Лукашенко

Астролог Павел Глоба в эфире ОНТ сказал о долголетии в политике президента Беларуси Александра Лукашенко.
Он заметил, что еще в 1992 году говорил о том, что Беларусь будет президентской республикой, добавив, что речь идет про человека, рожденного под одним из земных знаков. Речь идет про Деву или же Козерога.
— У вас президент — он рядом, буквально. Представляете, он как воплощение вашей республики! 25 августа — независимость от Советского Союза, а он родился 30 августа. И я говорил, что он будет очень, очень долго.
Кроме того, Глоба подчеркнул, что в свое время сравнивал президента Беларуси Александра Лукашенко с Фиделем Кастро по долголетию в политике, «и я продолжаю на этом настаивать, что это действительно так».
Ранее астролог Павел Глоба дал прогноз, как пройдут президентские выборы в Беларуси: «Это несравнимо с 2020 годом. Нет, такого не будет».
Тем временем ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.