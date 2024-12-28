В МИД обеспокоились эскалацией на границе Афганистана с Пакистаном

«В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица. Призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В минувший вторник Пакистан нанес авиаудары по уезду Бармаль в афганской провинции Пактика, в результате чего погибли 52 и были ранены 40 мирных жителей. Минобороны Афганистана тогда предупредило, что эти атаки не останутся без ответа.
Позже новостной портал Ariana news со ссылкой на минобороны Афганистана сообщил, что подразделения афганской армии атаковали центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана на пакистанской территории вдоль общей границы.