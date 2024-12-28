В МИД обеспокоились эскалацией на границе Афганистана с Пакистаном

«В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица. Призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий», — говорится в заявлении на сайте ведомства.