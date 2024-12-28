Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

Согласно Конституции Грузии, Кавелашвили вступает в полномочия президента после принесения присяги. Затем Зурабишвили автоматически слагает свои полномочия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не раз предупреждал Зурабишвили, что против нее будет возбуждено уголовное дело за незаконное нахождение в государственном учреждении, если она не покинет президентский дворец после инаугурации своего преемника.