Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили остается ночевать в резиденции, которую не намерена покидать.
«Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента — прим. ТАСС). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — заявила Зурабишвили в своем видеообращении.
Она призвала своих сторонников прийти к резиденции в 10:00 (09:00 мск) 29 декабря, где она сообщит о планах на этот и последующие дни.
29 декабря состоится инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. Церемония начнется в 11:00 (10:00 мск) и пройдет в здании парламента, который расположен неподалеку от президентской резиденции. Зурабишвили отказывается признавать итоги парламентских выборов 26 октября и не считает легитимными избрание Кавелашвили. Она неоднократно заявляла, что продолжит исполнять обязанности главы государства, и требовала проведения повторных выборов.
Согласно Конституции Грузии, Кавелашвили вступает в полномочия президента после принесения присяги. Затем Зурабишвили автоматически слагает свои полномочия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не раз предупреждал Зурабишвили, что против нее будет возбуждено уголовное дело за незаконное нахождение в государственном учреждении, если она не покинет президентский дворец после инаугурации своего преемника.