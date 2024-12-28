WP связала слова Трампа о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»

На этой неделе газета New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией и вернуть под контроль США Панамский канал. Если ему удастся купить Гренландию, то это станет крупнейшим территориальным приобретением страны в истории — например, будет значительнее покупки Луизианы в 1803 году, благодаря чему тогдашняя территория США увеличилась вдвое, отмечало издание. До этого республиканец говорил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность». Премьер-министр острова Муте Эгеде на это отвечал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».