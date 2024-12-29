В Грузии сегодня пройдет инаугурация Кавелашвили

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря. Праздничная церемония пройдет в зале пленарных заседаний парламента. Об этом пишет ТАСС. Мероприятие начнется в 10:00 по минскому времени. Пригласительные уже разосланы всем 300 выборщикам, которые избрали Кавелашвили президентом, включая депутатов, представителей Грузинской православной церкви, руководителей Конституционного и Верховного судов, ЦИК, главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, членов правительства республики и других официальных лиц. Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств в инаугурации участвовать не будут. На инаугурацию приглашены члены семьи Кавелашвили. К этому дню в парламенте Грузии напечатали специальный экземпляр Конституции, на которой даст клятву Кавелашвили. Этот экземпляр конституции будет храниться в музее парламента. Его будут использовать каждый раз во время инаугурации главы государства. Планируется, что вся церемония займет от 40 минут до одного часа. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывается признавать итоги парламентских выборов, прошедших 26 октября, не считает легитимным избрание Кавелашвили. Согласно Конституции Грузии, после того, как Кавелашвили даст клятву, он официально вступает в свои права и полномочия. После этого Зурабишвили автоматически слагает свои полномочия и перестает называться президентом. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз предупреждал Зурабишвили, что если она не покинет Президентский дворец после инаугурации Кавелашвили, против нее будет возбуждено уголовное дело за незаконное завладение государственным учреждением.14 декабря в парламенте Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы республики. Голосовала коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента, членов верховных советов Аджарии и Абхазии и депутатов муниципальных органов власти. Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», был единственным кандидатом, он набрал 224 голоса из 300 и стал шестым президентом республики. -0-