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Китай усилил антикоррупционную кампанию новыми изоляторами

В Китае построено и модернизировано более 200 специализированных следственных изоляторов.
Источник: Аргументы и факты

По данным CNN, в Китае построено и модернизировано более 200 специализированных следственных изоляторов, предназначенных для проведения допросов подозреваемых, вовлеченных в масштабную антикоррупционную кампанию, инициированную председателем Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин, занявший пост председателя в 2012 году, развернул масштабную борьбу с коррупцией и нелояльностью.

Эта кампания, направленная на устранение коррумпированных чиновников и политических оппонентов, отличается беспрецедентными темпами и масштабами, параллельно способствуя укреплению его контроля над партией и вооруженными силами.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал предотвратить новую волну массовых убийств в стране.