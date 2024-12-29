Китай усилил антикоррупционную кампанию новыми изоляторами

По данным CNN, в Китае построено и модернизировано более 200 специализированных следственных изоляторов, предназначенных для проведения допросов подозреваемых, вовлеченных в масштабную антикоррупционную кампанию, инициированную председателем Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин, занявший пост председателя в 2012 году, развернул масштабную борьбу с коррупцией и нелояльностью.
Эта кампания, направленная на устранение коррумпированных чиновников и политических оппонентов, отличается беспрецедентными темпами и масштабами, параллельно способствуя укреплению его контроля над партией и вооруженными силами.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал предотвратить новую волну массовых убийств в стране.