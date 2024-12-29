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Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что гарантия безопасности приема Украины в НАТО, которой добивается Киев, невозможна, так как она стала бы «гарантией опасности» для России.

Источник: © РИА Новости

«Гарантия безопасности в виде приема Украины в НАТО, которой добивается Украина, невозможна, поскольку она стала бы “гарантией опасности” России», — написал он.

Пушков добавил, что включение Украины в альянс стало бы «гарантией военного столкновения между НАТО и Россией», так как, по словам сенатора, все усилия Киева с момента вступления в альянс были бы направлены на подготовку к столкновению с РФ.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

НАТО