Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков

«Гарантия безопасности в виде приема Украины в НАТО, которой добивается Украина, невозможна, поскольку она стала бы “гарантией опасности” России», — написал он.
Пушков добавил, что включение Украины в альянс стало бы «гарантией военного столкновения между НАТО и Россией», так как, по словам сенатора, все усилия Киева с момента вступления в альянс были бы направлены на подготовку к столкновению с РФ.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.