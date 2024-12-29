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WP: слова Трампа о Гренландии могут быть связаны с противодействием РФ

Ранее Трамп перечислил преимущества присоединения Гренландии и Канады к США.

Источник: Аргументы и факты

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут быть связаны с его стратегией сдерживания влияния России и Китая. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В статье подчеркивается, что высказывания Трампа, чья инаугурация назначена на 20 января 2025 года, «плотно связаны с миссией противодействия России и Китаю», однако сам Трамп не выражал подобные мысли.

На данный момент переходная команда республиканца не предоставила комментарии по поводу этой информации.

Ранее Трамп в своем поздравлении с Рождеством назвал преимущества включения Канады в состав США. Он подчеркнул, что сегодня в стране слишком высокие налоги и пообещал их сокращение на 60%, если Канада станет 51-м штатом США.