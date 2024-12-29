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Малинен: Запад хочет сохранить лицо перед населением в отношениях с Россией

В европейских правительствах основным вопросом будет то, как представить народам поворот на 180 градусов в политике по отношению к России.

Источник: Аргументы и факты

Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик, заявил в социальной сети Х*, что западные лидеры стремятся сохранить свое достоинство перед народом в условиях предстоящих изменений в отношениях с Россией.

По его мнению, в европейских правительствах основным вопросом будет то, как представить народам поворот на 180 градусов в политике по отношению к России.

При этом, по словам эксперта, этот сценарий возможен только в случае, если в январе не произойдет дальнейшая эскалация, которая приведет к прямому столкновению НАТО с Россией.

Ранее заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что санкции против России стали для стран Запада внешнеполитической катастрофой, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.