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Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

Байден представил украинского лидера словами «дамы и господа, президент Путин».

Источник: Аргументы и факты

Одной из главных политических ошибок года была названа оговорка президента США Джо Байдена, когда он на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с «президентом Путиным».

Этот инцидент был включен в рейтинг политических оплошностей, составленный Fox News.

В своем сообщении телеканал отметил, что во время саммита Байден случайно представил Зеленского словами: «дамы и господа, президент Путин». Помимо этого, в списке также оказались другие высказывания Байдена, включая его дебаты с Дональдом Трампом, а также его заявление, в котором сторонников республиканца он назвал «мусором».

Камала Харрис и ее кандидат на пост вице-президента Тим Уолц также попали в рейтинг. Дональд Трамп был упомянут за путаницу между Никки Хейли и Нэнси Пелоси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку американского коллеги Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его российским лидером Владимиром Путиным.