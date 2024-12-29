Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

В своем сообщении телеканал отметил, что во время саммита Байден случайно представил Зеленского словами: «дамы и господа, президент Путин». Помимо этого, в списке также оказались другие высказывания Байдена, включая его дебаты с Дональдом Трампом, а также его заявление, в котором сторонников республиканца он назвал «мусором».