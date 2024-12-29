Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

Одной из главных политических ошибок года была названа оговорка президента США Джо Байдена, когда он на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с «президентом Путиным».
Этот инцидент был включен в рейтинг политических оплошностей, составленный Fox News.
В своем сообщении телеканал отметил, что во время саммита Байден случайно представил Зеленского словами: «дамы и господа, президент Путин». Помимо этого, в списке также оказались другие высказывания Байдена, включая его дебаты с Дональдом Трампом, а также его заявление, в котором сторонников республиканца он назвал «мусором».
Камала Харрис и ее кандидат на пост вице-президента Тим Уолц также попали в рейтинг. Дональд Трамп был упомянут за путаницу между Никки Хейли и Нэнси Пелоси.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку американского коллеги Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его российским лидером Владимиром Путиным.