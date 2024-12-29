Адвокат Кудерко предупредила о необходимости осваивать купленные участки

Согласно новому закону, на освоение земли отводится три года с момента её приобретения или с марта 2025 года, если участок уже в собственности. Аукционы по продаже «брошенных» земель могут стартовать не ранее апреля 2028 года. Однако даже тогда земля не будет изъята сразу — сначала владельцам предъявят претензии органы надзора, и лишь если проблемы не будут устранены, начнется судебный процесс об изъятии участка.