Адвокат Кудерко предупредила о необходимости осваивать купленные участки

Закон, регулирующий изъятие неиспользуемых земель, вступит в силу с 1 марта 2025 года.
В интервью агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко объяснила, как избежать потери дачи, огорода или участка под ИЖС.
Она уточнила, что понятие «неиспользуемости» зависит от статуса участка. Для садового участка это означает обязательное проведение сельскохозяйственных работ, а для участка под ИЖС — строительство или подготовку к нему.
Согласно новому закону, на освоение земли отводится три года с момента её приобретения или с марта 2025 года, если участок уже в собственности. Аукционы по продаже «брошенных» земель могут стартовать не ранее апреля 2028 года. Однако даже тогда земля не будет изъята сразу — сначала владельцам предъявят претензии органы надзора, и лишь если проблемы не будут устранены, начнется судебный процесс об изъятии участка.
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