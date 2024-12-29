Fox включил оговорку Байдена о Путине в список главных политических ляпов года

Байден допустил эту ошибку, выступая в июле в Вашингтоне на саммите НАТО. Представляя Зеленского, он сказал: «Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин». Как тогда заметила газета The Wall Street Journal, оговорка американского лидера привлекла больше внимания общественности, чем вся его речь.