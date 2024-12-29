Fox включил оговорку Байдена о Путине в список главных политических ляпов года

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Телеканал Fox News включил в список главных оплошностей американских политиков в 2024 году оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Зеленского «президентом [Владимиром] Путиным».
Байден допустил эту ошибку, выступая в июле в Вашингтоне на саммите НАТО. Представляя Зеленского, он сказал: «Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин». Как тогда заметила газета The Wall Street Journal, оговорка американского лидера привлекла больше внимания общественности, чем вся его речь.
Fox News включил в свой перечень еще одно заявление Байдена. Накануне выборов в ноябре он назвал «мусором» сторонников республиканца Дональда Трампа, который впоследствии одержал победу и стал избранным президентом США.
Телеканал обратил внимание и на оговорку самого Трампа. Выступая в январе на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, он перепутал бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, претендовавшую тогда на участие в президентской гонке, с экс-спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
В списке присутствует также вице-президент США Камала Харрис, претендовавшая на пост главы государства от Демократической партии. В октябре в интервью телекомпании ABC ее спросили, что бы она сделала иначе, чем Байден, и Харрис ответила, что ей ничего не приходит на ум.