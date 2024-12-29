Депутат Чаплин: в новогодние праздники риски посуточной аренды возрастают

Сдача жилья посуточно возможна при заключении краткосрочного договора найма, однако с наступлением новогодних праздников риски такой аренды возрастают, предупреждает Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы.
Он отметил, что с началом зимних каникул многие владельцы загородных домов рассматривают возможность сдать свои участки для новогодних мероприятий или корпоративов, что может принести значительную прибыль за несколько дней. Однако, по словам депутата, такие сделки не лишены рисков, особенно когда на арендуемых объектах устраиваются новогодние вечеринки, которые могут повредить имущество.
Чаплин порекомендовал заключать акт приема-передачи, в котором должно быть указано ценное имущество, приложены фотографии, а также прописаны штрафные санкции за повреждения.
Он также советует застраховать имущество. Важно заранее ознакомить арендаторов с правилами, касающимися уровня шума, разведения огня и утилизации мусора. В случае заключения договора аренды, ответственность лежит на арендаторах, но владельцу все равно могут предстать дополнительные проблемы в случае нарушения условий.
Депутат добавил, что нужно объяснить арендаторам правила использования мангала, указав минимальные расстояния для установки и очистки. Также необходимо контролировать, чтобы арендаторы соблюдали требования по вывозу мусора, так как штраф за его выброс в неподобающих местах может составлять до 7 тысяч рублей.
Чаплин подытожил, что важно тщательно выбирать арендаторов, чтобы избежать лишних неприятностей.
Между тем в преддверии новогодних праздников наблюдается рост активности киберпреступников, которые используют популярность онлайн-шопинга и бонусных программ для совершения мошеннических действий.