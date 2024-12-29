Депутат Чаплин: в новогодние праздники риски посуточной аренды возрастают

Он отметил, что с началом зимних каникул многие владельцы загородных домов рассматривают возможность сдать свои участки для новогодних мероприятий или корпоративов, что может принести значительную прибыль за несколько дней. Однако, по словам депутата, такие сделки не лишены рисков, особенно когда на арендуемых объектах устраиваются новогодние вечеринки, которые могут повредить имущество.