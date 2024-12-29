КНДР заявила о «сверхжесткой ответной» политике в отношении США

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. КНДР на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи заявила, что будет придерживаться «сверхжесткой ответной стратегии в отношении США». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Расширенное заседание пленума ЦК партии прошло с 23 по 27 декабря. На нем подводились итоги политики за 2024 год и определялись направления работы на следующий год. Ким Чен Ын председательствовал на заседании и выступил с «программной заключительной речью» по первому пункту повестки дня — «О подведении итогов выполнения партийных и государственных политических задач за 2024 год и направлениях борьбы на 2025 год».
«В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности», — информировало ЦТАК.
«США являются самым реакционным государством, считающим антикоммунизм неизменной государственной политикой. Действительность, когда альянс США, Японии и Республики Корея расширился как агрессивный ядерный военный блок, а Республика Корея превратилась в последовательный антикоммунистический аванпост для США, ясно указывает нам, в каком направлении нам надо идти, что и как надо делать», — передает агентство.
Ким Чен Ын отметил «эпохальные успехи, достигнутые» в наращивании обороноспособности. В выступлении был подчеркнут замысел партии вести внешнюю политику «инициативно и наступательно».