КНДР заявила о «сверхжесткой ответной» политике в отношении США

Расширенное заседание пленума ЦК партии прошло с 23 по 27 декабря. На нем подводились итоги политики за 2024 год и определялись направления работы на следующий год. Ким Чен Ын председательствовал на заседании и выступил с «программной заключительной речью» по первому пункту повестки дня — «О подведении итогов выполнения партийных и государственных политических задач за 2024 год и направлениях борьбы на 2025 год».