В Грузии 29 декабря состоится инаугурация президента Кавелашвили

Церемония инаугурации шестого президента Грузии запланирована на 29 декабря, об этом сообщает пресс-служба парламента страны.
Прошедшие 14 декабря выборы в высшем законодательном органе определили нового лидера государства. Член партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили одержал победу, набрав 224 из 300 возможных голосов. Данный процесс стал историческим для Грузии, так как впервые выборы состоялись не через народное голосование, а посредством заседания специализированной избирательной коллегии.
Несмотря на успех, Кавелашвили подвергся жесткой критике со стороны оппозиционных СМИ из-за отсутствия у него высшего образования. Недовольство также вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе в ноябре, когда он сообщил о решении не вести переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года и отказаться от всех предложенных грантов ЕС. Это стало причиной волны протестов, которые проходят в Тбилиси ежедневно с тех пор, и запланированы на день вступления Кавелашвили в должность.
Инаугурация пройдет в стенах парламента и продлится 40 минут.
Ранее сообщалось, что Саломе Зурабишвили, президентские полномочия которой истекают 29 декабря, осталась ночевать во дворце Орбелиани перед инаугурацией ее преемника. Зурабишвили заявляла, что не сложит свои полномочия, потому что в стране «нелегитимный» парламент.