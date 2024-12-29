В Грузии 29 декабря состоится инаугурация президента Кавелашвили

Несмотря на успех, Кавелашвили подвергся жесткой критике со стороны оппозиционных СМИ из-за отсутствия у него высшего образования. Недовольство также вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе в ноябре, когда он сообщил о решении не вести переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года и отказаться от всех предложенных грантов ЕС. Это стало причиной волны протестов, которые проходят в Тбилиси ежедневно с тех пор, и запланированы на день вступления Кавелашвили в должность.