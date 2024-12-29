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Правительство облегчило возможность получения бесплатных социальных услуг

Основной категорией получателей социальных услуг остаются люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые граждане.

Источник: Аргументы и факты

Правительство обновило перечень доходов, которые не будут учитываться при определении нуждаемости в бесплатных социальных услугах, сообщает пресс-служба Минтруда.

Согласно новым правилам, значительно расширен список доходов, не влияющих на оценку нуждаемости. Теперь в него включены целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы инвалидов, работающих в социальных стационарах, а также средства, получаемые по социальным контрактам.

В частности, из учета исключаются: 1) доходы граждан, работающих в государственных и муниципальных организациях, проживающих в социальных стационарах; 2) средства, получаемые по социальному контракту; 3) целевые субсидии; 4) материнский капитал; 5) налоговые вычеты; 6) компенсации за покупку ТСР; 7) выплаты по уходу за неработающими гражданами.

Кроме того, при расчете доходов для нуждаемости в социальной помощи в состав семьи будут включаться только заявитель, его супруг и дети (в том числе до 23 лет, если они учатся очно).

Минтруд отметил, что основной категорией получателей социальных услуг остаются люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые граждане.

Ранее в Трудовом кодексе РФ предложили закрепить норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом.