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Pronews: Греция собирается отправить Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Эти ракеты эксплуатируются уже порядка 40 лет.

Источник: Аргументы и факты

Греческое правительство готово передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает информационный портал Pronews.

Согласно информации издания, власти Греции планируют отправить на Украину 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Эти ракеты эксплуатируются уже порядка 40 лет и берутся из запасов греческих военно-морских и воздушных сил, отмечает портал.

RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») представляет собой американскую управляемую ракету с полуактивной радиолокационной системой наведения. Она была разработана в начале 60-х годов на основе ракеты AIM-7 Sparrow и принята на вооружение в 1976 году. Эта зенитная ракета короткой дальности используется для защиты кораблей от ракетных атак и способна поражать ракеты, самолеты, вертолеты и иные надводные цели.

Ранее социологическая компания MRB провела опрос среди жителей Греции и определила, что Владимир Путин является наиболее популярным зарубежным лидером. Президент России получил 31,8% положительных оценок.