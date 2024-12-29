Pronews: Греция собирается отправить Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow

RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») представляет собой американскую управляемую ракету с полуактивной радиолокационной системой наведения. Она была разработана в начале 60-х годов на основе ракеты AIM-7 Sparrow и принята на вооружение в 1976 году. Эта зенитная ракета короткой дальности используется для защиты кораблей от ракетных атак и способна поражать ракеты, самолеты, вертолеты и иные надводные цели.