Украинские военные не смогли пробить оборонительные рубежи в районе Каменского, расположенного на берегу Днепра. Противник был вынужден остановиться и начал отступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты России, отвечающей за вопросы суверенитета, и сопредседателя по интеграции новых регионов.