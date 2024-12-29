Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Каменском

Украинские военные не смогли пробить оборонительные рубежи в районе Каменского, расположенного на берегу Днепра. Противник был вынужден остановиться и начал отступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты России, отвечающей за вопросы суверенитета, и сопредседателя по интеграции новых регионов.
Ранее Рогов отмечал, что войска Украины пытались наступать на Каменское, но столкнулись с сильным сопротивлением российских военных и были вынуждены отступить.
«Планы боевиков ВСУ прорвать линию оборону вдоль Днепра потерпели фиаско. Наши войска остановили противника в Каменском. Сейчас там идут бои. Наши ребята постепенно оттесняют врага», — подчеркнул Рогов.
Каменское и Степногорск находятся в Запорожской области на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под контролем украинских сил, а дорога, проходящая через него, ведет в Запорожье.
Ранее Рогов сообщал, что основные бои за освобождение Курахова перекинулись в промзону, из жилой застройки противника удалось выбить. Город окружен с нескольких сторон, 90% его территории освобождено.