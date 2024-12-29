Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России

В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом», а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить «Газпрому» лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.