США и НАТО получат отпор, если создадут угрозы для России, заявил Лавров

«Двойное решение НАТО» было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развёртывании в Европе американских ракет средней дальности при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами «Першинги» развёртывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось небывалыми по масштабу протестами. Крупнейшая акция состоялась 22 октября 1983 года, когда, по некоторым оценкам, на улицы немецких городов вышло около 1,2 миллиона человек.