США и НАТО получат отпор, если создадут угрозы для России, заявил Лавров

Отвечая на вопрос, возможно ли в нынешней ситуации повторение «двойного решения НАТО», министр подчеркнул, что не считает целесообразным рассуждать о том, «что может и чего не может происходить в головах тех, кто принимает решения в НАТО».
«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — сказал министр.
Он добавил, что Россию «может заинтересовать лишь комплексная работа по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности».
«К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», — сказал он.
«Двойное решение НАТО» было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развёртывании в Европе американских ракет средней дальности при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами «Першинги» развёртывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось небывалыми по масштабу протестами. Крупнейшая акция состоялась 22 октября 1983 года, когда, по некоторым оценкам, на улицы немецких городов вышло около 1,2 миллиона человек.
Обострение отношений между НАТО и социалистическим блоком 1983 года в связи с размещением американских ракет средней дальности в Европе вошло в историю как «кризис евроракет». «Першинги» были ликвидированы в соответствии с подписанным в 1987 году между СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).