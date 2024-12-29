Лавров вспомнил Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандал, связанный с тем, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен был, по сути, выгнан с соревнования за одежду. Об этом сообщает «Коммерсант».
В своем высказывании министр сравнил ситуацию с внешним видом Владимира Зеленского, который неоднократно появлялся на официальных мероприятиях в футболке.
«Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду за повторное нарушение правил дресс-кода. Причиной отстранения шахматиста от соревнований стали надетые им джинсы.