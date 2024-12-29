России придется отказаться от моратория на размещение РСМД, заявил Лавров

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться», — сказал Лавров.
При этом министр подчеркнул, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности «остается в силе».
«США высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развёртыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира. Как недвусмысленно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, мы будем на это реагировать, причем реагировать соразмерно», — пояснил Лавров.
«Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности “Орешник”, осуществлённое нами в боевых условиях, убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер», — заключил министр.