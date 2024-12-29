Москве неизвестно о пересмотре договоров о базах в Сирии, заявил Лавров

«Сирия — суверенная страна, которая имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами. … Вместе с тем, нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало», — сказал Лавров.
«И это логично. В Сирии объявлен “переходный период” до 1 марта 2025 года, и действующее правительство имеет статус “временного”, что налагает на его политику известные конституционные и институциональные ограничения», — добавил министр.
Он подчеркнул, что размещение баз РФ в Сирии предусмотрено действующими международными договорами, заключенными в соответствии с нормами международного права.
«Каждый из них определяет условия функционирования этих объектов и содержит определенные обязательства обеих сторон», — уточнил министр.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.