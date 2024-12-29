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Меркурис: падение Курахово заставит ВСУ отступать к югу от города

Отступление ВСУ из промзоны Курахово обернется не только территориальными, но и серьезными людскими потерями.

Источник: Аргументы и факты

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что падение города Курахово в ДНР приведет к вынужденному отступлению украинских военных из окрестностей, как это произошло ранее в Авдеевке и Угледаре.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинские силы, находящиеся в районе Кураховской ТЭС, фактически изолированы и могут оказаться в сложной ситуации. Аналитик подчеркнул, что отступление через открытые поля в зимний период будет сопровождаться значительными потерями в живой силе из-за ударов российской армии и постоянного наблюдения дронов.

Меркурис также отметил, что отход из промышленной зоны Курахово грозит украинским войскам не только утратой территорий, но и серьезными человеческими потерями, что делает ситуацию крайне тяжелой.

Между тем российские военные вытеснили бойцов ВСУ с территории тепловой электростанции в Курахово.