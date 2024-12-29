Меркурис: падение Курахово заставит ВСУ отступать к югу от города

По его словам, украинские силы, находящиеся в районе Кураховской ТЭС, фактически изолированы и могут оказаться в сложной ситуации. Аналитик подчеркнул, что отступление через открытые поля в зимний период будет сопровождаться значительными потерями в живой силе из-за ударов российской армии и постоянного наблюдения дронов.