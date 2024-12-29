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Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию “на земле”, — сказал Лавров агентству.

Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины четко обозначил президент России Владимир Путин в своем выступлении в МИД России 14 июня, а также в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря.

«Речь, в частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в конституции Российской Федерации», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

дипломатия