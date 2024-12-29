Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем

«Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России “стратегического поражения”. Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений», — сказал Лавров агентству.