Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем

«Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России “стратегического поражения”. Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений», — сказал Лавров агентству.
Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины ранее обозначил Путин, в их числе необходимость принятия конкретных обязательств по обеспечению прав русскоязычных граждан, признания территориальных реалий.
«Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. Только так возможно достичь прочного мира», — подчеркнул Лавров.