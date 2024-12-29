По данным Пентагона, США сократили помощь Украине

Помимо этого, поставки переносных зенитных комплексов Stinger выросли с более 2 тысяч до более 3 тысяч, а 155-мм артиллерийских снарядов — с более 2 миллионов до более 3 миллионов. Число 152-мм снарядов увеличилось с более 200 тысяч до более 400 тысяч. Количество бронетранспортеров M113, находящихся в распоряжении Украины, возросло с 300 до более 900 единиц.