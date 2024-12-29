По данным Пентагона, США сократили помощь Украине

Первые пакеты помощи США в 2024 году были утверждены с задержкой — конгресс одобрил выделение средств только в марте. Однако это не повлияло на дальнейшие действия: в оставшиеся месяцы администрация президента Джо Байдена форсировала передачу военной помощи, стремясь завершить ключевые поставки до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января.
В апреле конгресс утвердил дополнительное финансирование на сумму 60 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей закупку нового вооружения у оборонных подрядчиков. Одновременно через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA), позволяющий быстро передавать оружие из арсеналов Пентагона, были выделены пакеты помощи на миллиард долларов.
Итоговая структура помощи от США в 2024 году выглядит следующим образом: Украина получила 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 миллиарда долларов и пять пакетов через USAI на 13,088 миллиарда долларов. Однако в 2023 году объем помощи составил 24,7 миллиарда долларов, а в 2022 году — 19,875 миллиардов долларов.
Акцент на ПВО
Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны Украины. По данным Пентагона, число батарей Patriot, переданных Киеву, увеличилось с одной до трех, а объем поставленных ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot также значительно вырос.
Помимо этого, поставки переносных зенитных комплексов Stinger выросли с более 2 тысяч до более 3 тысяч, а 155-мм артиллерийских снарядов — с более 2 миллионов до более 3 миллионов. Число 152-мм снарядов увеличилось с более 200 тысяч до более 400 тысяч. Количество бронетранспортеров M113, находящихся в распоряжении Украины, возросло с 300 до более 900 единиц.
Кроме ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, спровоцировав дискуссии о возможности эскалации конфликта. По данным российской стороны, они использовались для ударов по объектам в Курской и Брянской областях. Эти поставки, по оценкам экспертов, подчеркивают стремление Вашингтона укрепить позиции Украины в затяжном конфликте и повысить ее способность отражать удары со стороны РФ.