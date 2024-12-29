Главные инициативы президента Казахстана в 2024 году

8. Поддержка Касым-Жомартом Токаевым вопроса о создании группы учёных и экспертов из стран Каспия для изучения и поиска решения проблем региона. В частности, президент в выступлении на Саммите лидеров «СОР29» в Баку заявил, что самое большое озеро в мире в опасности, что является предметом общей озабоченности и требует долгосрочных международных совместных действий, при этом поприветствовал и поддержал инициативу президента Азербайджана создать группу учёных и экспертов из стран Каспия для изучения и поиска решения проблем.