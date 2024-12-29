В Новом Ташкенте построят тригенерационную станцию для производства 3-х видов энергии

Строящийся город рассчитан на 1 млн жителей, что требует соответствующей инфраструктуры. В связи с этим ведут крупные подземные инженерные работы.
Намечено создание экологичной транспортной системы: движение метрополитена и электробусов будет тесно взаимосвязано. Для транспорта построят 14 тоннелей, оборудуют подземные паркинги на 100 тыс. автомобилей. Кроме того, создадут условия для безбарьерного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.
На одном из будущих перекрестков уже ведут заливку фундамента для колонн и гидроизоляционные работы. Президент дал рекомендации по использованию качественных и устойчивых к внешним воздействиям материалов.
В настоящее время начато строительство односекционных и двухсекционных инженерных коллекторов, через которые под землей пройдут все сети централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения и телекоммуникации.
«В городе будут применены “умные” технологии с учетом современных требований урбанизации. Здесь впервые в стране возведут “тригенерационную” станцию. Стоки будут перерабатываться по современным технологиям, полученную водут направят на орошение и технические нужды».
Президенту также представлены проекты в рамках первого этапа строительства Нового Ташкента. Победители аукционов, на которых выставлялись земельные участки, презентовали свои инвестиционные инициативы.
Новый Ташкент вызывает интерес у многих местных и зарубежных инвесторов. В рамках первого этапа уже начато строительство 11 многофункциональных (mixed-use) комплексов, а также отелей и ресторанов общей стоимостью $490 млн. Жилые и коммерческие объекты, а также соцучреждения сделают район оживленным и привлекательным. А гостиницы и рестораны, возведенные в самобытном архитектурном стиле, обеспечат высококлассное обслуживание гостей и превратят город в туристический центр.
«В следующем году будут выставлены на торги земельные участки для последующих этапов. На каждом этапе будут представлены новые инвестиционные возможности и проекты. Это не только поспособствует дальнейшему развитию города, но и позволит создать множество новых рабочих мест и поддержать местный бизнес».
В перспективе планируется сформировать в Новом Ташкенте порядка 200 тыс. высокодоходных рабочих мест за счет внедрения инновационных технологий. Для этого построят технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.