В Новом Ташкенте построят тригенерационную станцию для производства 3-х видов энергии

Новый Ташкент вызывает интерес у многих местных и зарубежных инвесторов. В рамках первого этапа уже начато строительство 11 многофункциональных (mixed-use) комплексов, а также отелей и ресторанов общей стоимостью $490 млн. Жилые и коммерческие объекты, а также соцучреждения сделают район оживленным и привлекательным. А гостиницы и рестораны, возведенные в самобытном архитектурном стиле, обеспечат высококлассное обслуживание гостей и превратят город в туристический центр.