В Хорватии открылись участки для голосования на выборах президента

Миланович публично осуждал СВО и в октябре заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин для него «обвиняемые Международного уголовного суда». При этом он публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.