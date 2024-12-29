Лавров: Сирия не сообщала о пересмотре соглашений по военным базам РФ в стране

8 декабря власти в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию. Член политбюро группировки в середине декабря заявлял о переброске не менее 400 военных РФ из района Дамаска на авиабазу Хмеймим. По его словам, меры были приняты в рамках координации с новыми властями Сирии.