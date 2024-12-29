«Трамп — это конец Европы». Известный астролог с белорусскими корнями Глоба дал прогноз на президентство Трампа

— Поэтому ждать от него чего-либо позитивного… Лучше не надо. Лучше все-таки выстраивать свою собственную политику, экономику, независимо от того, будет Трамп или кто-то еще. В общем, надо сказать только единственное, что Трамп — это конец Европы, — заявил астролог.