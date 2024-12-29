«Трамп — это конец Европы». Известный астролог с белорусскими корнями Глоба дал прогноз на президентство Трампа

Известный астролог Павел Глоба (ранее он говорил, что его бабушка родом из Беларуси) в эфире телеканала ОНТ спрогнозировал, что ждать Беларуси от нового президента США Дональда Трампа.
— Знаете, не так страшен Трамп, как его малюют! Он будет работать на Америку. Это американский президент со всеми вытекающими отсюда последствиями, — подчеркнул Глоба.
По его словам, Трамп родился под знаком Близнецов, с которыми США символически связаны. Он обратил внимание на то, что Дональд Трамп окажется одним из самых ярких американских президентов, очень любимых, несмотря на тот так называемый черный пиар, который ему выстраивается.
— Поэтому ждать от него чего-либо позитивного… Лучше не надо. Лучше все-таки выстраивать свою собственную политику, экономику, независимо от того, будет Трамп или кто-то еще. В общем, надо сказать только единственное, что Трамп — это конец Европы, — заявил астролог.
Он уточнил, что это единственное, что можно сказать. Вместе с тем Глоба высказал следующее мнение:
— Может быть, это хорошо для Республики Беларусь, для России в какой-то степени.
Ранее астролог Павел Глоба дал прогноз, как пройдут президентские выборы в Беларуси: «Это несравнимо с 2020 годом. Нет, такого не будет».
Кроме того, Павел Глоба сказал о долголетии в политике президента Беларуси Александра Лукашенко.
А еще Глоба озвучил прогноз, каким будет 2025 год: «Отказываться от всего ненужного, приспосабливаться к новому, использовать даже недостатки как достоинства».