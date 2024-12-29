Уральский омбудсмен посетила СИЗО и посоветовала людям больше лечиться и читать

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО-1 в Екатеринбурге.
— Пообщалась с подследственными. Просят исторические книги, — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети vk.com. — Советовала больше читать. Надеюсь, некоторые наши читатели обязательно учтут опыт тех, кто оказался в непривычных для себя условиях: читать книги, выписывать газеты и журналы. Лечиться, наконец. На свободе времени нет.
Уральский омбудсмен сказала, что для нее это уже традиция — в последние рабочие дни года навещать подследственных и подсудимых. Также Татьяна Мерзлякова дала оценку больнице в СИЗО — назвала ее неплохой.