Уральский омбудсмен посетила СИЗО и посоветовала людям больше лечиться и читать

— Пообщалась с подследственными. Просят исторические книги, — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети vk.com. — Советовала больше читать. Надеюсь, некоторые наши читатели обязательно учтут опыт тех, кто оказался в непривычных для себя условиях: читать книги, выписывать газеты и журналы. Лечиться, наконец. На свободе времени нет.