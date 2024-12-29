Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 рублей, а также будет возобновлена индексация пенсионных выплат продолжающим работать пенсионерам. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.