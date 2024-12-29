Зурабишвили пообещала покинуть президентский дворец

«Я выйду сюда и буду с вами, — обратилась Зурабишвили к собравшимся у президентского дворца протестующим. — Я принесу с собой легитимность, я принесу с собой флаг, я принесу с собой то, чему вы доверяете. Мы должны вернуть этот дворец Орбелиани. Это их, они это забрали и они останутся тут навсегда».