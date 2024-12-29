Зурабишвили пообещала покинуть президентский дворец

До этого она отказывалась покидать резиденцию и сложить полномочия, поскольку считает правительство нелегитимным. 29 декабря в должность вступает избранный президент Михаил Кавелашвили.
«Я выйду сюда и буду с вами, — обратилась Зурабишвили к собравшимся у президентского дворца протестующим. — Я принесу с собой легитимность, я принесу с собой флаг, я принесу с собой то, чему вы доверяете. Мы должны вернуть этот дворец Орбелиани. Это их, они это забрали и они останутся тут навсегда».
«Шесть лет назад я принесла присягу на верность Конституции, но еще больше на верность стране и вам, поэтому сегодня я здесь, и эта верность не изменится, буду ли я во дворце или за его пределами», — добавила она.
После того как Кавелашвили принес присягу в парламенте Грузии и официально вступил в должность президента, Зурабишвили покинула резиденцию и присоединилась к митингующим под аплодисменты, сообщает Ambebi.ge. Собравшимся она рассказала, что едет в храм Светицховели, и пригласила всех желающих присоединиться. «Если вам нужна защита, я здесь», — сказала она одному из граждан.
Зурабишвили поддерживает протестующих против победы правящей партии «Грузинская мечта» на выборах в парламент и избрания Кавелашвили президентом. Она предупредила об угрозе «свержения режима», если новые власти не проведут новые парламентские выборы.
Поскольку в этом году президента впервые выбирала избирательная комиссия, в которую вошли 150 членов парламента и столько же делегатов от регионов, политик называла процесс «пародией» и призывала назначить новое голосование. Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах, его выдвинула «Грузинская мечта».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупреждал, что Зурабишвили придется покинуть резиденцию, в противном случае ее выведут оттуда насильно и арестуют.