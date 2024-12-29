Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Победу одержал кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на пост президента. В голосовании приняли участие 225 выборщиков, из которых 224 проголосовали за господина Кавелашвили.
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Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии. В здании парламента, где проходит церемония инаугурации, господин Кавелашвили произнес торжественную клятву, после чего прозвучал гимн Грузии.
Победу одержал кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на пост президента. В голосовании приняли участие 225 выборщиков, из которых 224 проголосовали за господина Кавелашвили.
Новость дополняется.