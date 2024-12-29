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Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии. В здании парламента, где проходит церемония инаугурации, господин Кавелашвили произнес торжественную клятву, после чего прозвучал гимн Грузии.

Источник: AP 2024

Победу одержал кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на пост президента. В голосовании приняли участие 225 выборщиков, из которых 224 проголосовали за господина Кавелашвили.

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