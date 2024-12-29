Заместители губернатора разделили ответственность в обладмине

Что касается изменений в названиях комитетов, то, как и ранее анонсировалось, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в связи с появлением новой структуры в составе администрации переименован в комитет образования и науки Волгоградской области. При этом функции облкомобразования будут увеличены — комитету переданы полномочия комитета экономической политики и развития в сфере государственной поддержки инновационной деятельности, в сфере науки и техники.