Заместители губернатора разделили ответственность в обладмине

Так, облкомтранс и облкомцифры вместо Валерия Бахина в облдамине курирует теперь первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, а за деятельностью комитета информационных технологий будет следить вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.
Первый заместитель губернатора Валерий Бахин будет руководить деятельностью председателя нового комитета молодежной политики Волгоградской области. Координировать эту деятельность, в свою очередь, будут заместители губернатора Лариса Савина и Геннадий Шевцов.
За руководство деятельностью председателя комитета архитектуры и градостроительства в обладмине теперь ответственна заместитель губернатора Анна Писемская, координация деятельности возлагается на заместителя губернатора Юрия Седова.
Что касается изменений в названиях комитетов, то, как и ранее анонсировалось, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в связи с появлением новой структуры в составе администрации переименован в комитет образования и науки Волгоградской области. При этом функции облкомобразования будут увеличены — комитету переданы полномочия комитета экономической политики и развития в сфере государственной поддержки инновационной деятельности, в сфере науки и техники.
Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области стал именоваться комитетом по контролю в сфере закупок Волгоградской области. Органу исполнительной власти передали контрольные функции, которые ранее осуществлял областной комитет финансов.