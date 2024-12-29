Захарова ответила на планы Азербайджана ограничить пребывание россиян в стране

В августе президент Владимир Путин подписал закон о сокращении пребывания иностранцев в России со 180 до 90 суток в течение года. Документ также вводит режим высылки нелегальных мигрантов. Ужесточение миграционного законодательства началось после теракта в «Крокус Сити Холле».