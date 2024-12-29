Захарова ответила на планы Азербайджана ограничить пребывание россиян в стране

«(Вводить такие изменения — это.— “Ъ”) право Баку», — сказала Мария Захарова «Ведомостям».
Вчера, 28 декабря, МИД Азербайджана сообщил, что страна намерена изменить сроки разрешенного пребывания россиян на территории республики. Решение, как утверждалось, стало ответом на поправки в российском законодательстве об ограничении сроков пребывания иностранцев в стране.
В августе президент Владимир Путин подписал закон о сокращении пребывания иностранцев в России со 180 до 90 суток в течение года. Документ также вводит режим высылки нелегальных мигрантов. Ужесточение миграционного законодательства началось после теракта в «Крокус Сити Холле».