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Захарова ответила на планы Азербайджана ограничить пребывание россиян в стране

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы властей Азербайджана ограничить сроки пребывания граждан России в стране. По ее словам, подобные решения остаются правом Баку.

Источник: РИА "Новости"

«(Вводить такие изменения — это.— “Ъ”) право Баку», — сказала Мария Захарова «Ведомостям».

Вчера, 28 декабря, МИД Азербайджана сообщил, что страна намерена изменить сроки разрешенного пребывания россиян на территории республики. Решение, как утверждалось, стало ответом на поправки в российском законодательстве об ограничении сроков пребывания иностранцев в стране.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о сокращении пребывания иностранцев в России со 180 до 90 суток в течение года. Документ также вводит режим высылки нелегальных мигрантов. Ужесточение миграционного законодательства началось после теракта в «Крокус Сити Холле».

Захарова Мария