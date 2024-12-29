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Лукашенко рассказал о просьбах США расширить дипломатическое присутствие в Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в кратком интервью телеканалу «Россия» в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области РФ, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Комментируя обновленные рекомендации американских властей, которые снова призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь и немедленно покинуть страну, Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не переживают по этому поводу.

«У нас американцев практически нет. Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет. Но их 0,2 человека», — сказал Президент.

Лукашенко Александр