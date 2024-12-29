Лукашенко рассказал о просьбах США расширить дипломатическое присутствие в Беларуси

«У нас американцев практически нет. Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет. Но их 0,2 человека», — сказал Президент.