Десять главных итогов 2024 года

В США пришел к власти Дональд Трамп. Германия под руководством Олафа Шольца за пару лет превратилась из ключевой экономики в «больного человека Европы», сам канцлер вместе со своим правительством под конец года получил вотум недоверия. В Канаде под премьером-либералом Джастином Трюдо кресло не просто шатается, а рассыпается на глазах: есть подозрение, что мировое лидерство Канады в эвтаназии (там уже пять процентов всех смертей происходит при «ассистированном самоубийстве») вносит свою лепту в процесс. Общественные настроения повсеместно в Европе дают отчетливый правый крен. Во Франции, Британии, Нидерландах, Германии и далее везде либеральный истеблишмент теряет доверие граждан, которые все активнее и последовательнее поддерживают внесистемные и правые движения. Пытаясь удержать ускользающую власть, мейнстримные силы прибегают к любым средствам: в Нидерландах устроили подковерный междусобойчик, чтобы не допустить к власти победителя, в ФРГ предпринимаются попытки запретить «Альтернативу для Германии», в Румынии просто на ровном месте отменили выборы из-за «неправильного» победившего кандидата.