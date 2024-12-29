«Мы никого же не держим. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет». Лукашенко высказался о призыве Госдепа США к американцам покинуть Беларусь

— Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет, — заявил президент Беларуси.