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«Мы никого же не держим. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет». Лукашенко высказался о призыве Госдепа США к американцам покинуть Беларусь

Лукашенко отреагировал на призыв Госдепа США к американцам покинуть Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в кратком интервью телеканалу «Россия» в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета, который 26 декабря состоялся в Ленинградской области России, отреагировал на призыв Госдепа США к американцам покинуть Беларусь. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, комментируя обновленные рекомендации Госдепа США, которые вновь призвали своих граждан воздержаться от поездок и покинуть Беларусь, подчеркнул, что в стране по этому поводу не переживают. Он уточнил, что в Беларуси американцев практически нет.

— Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко иронично обратил внимание на то, что американцев в Беларуси «0,2 человека».

Ранее астролог Павел Глоба дал прогноз, как пройдут президентские выборы в Беларуси: «Это несравнимо с 2020 годом. Нет, такого не будет».

Кроме того, Павел Глоба сказал о долголетии в политике президента Беларуси Александра Лукашенко.

А еще Глоба озвучил прогноз, каким будет 2025 год: «Отказываться от всего ненужного, приспосабливаться к новому, использовать даже недостатки как достоинства».