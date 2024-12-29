Лукашенко заявил, что США просят расширить штат в посольстве в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в России заявил, что США просят расширить штат в посольстве в Минске. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко отреагировал на просьбу Госдепа США к американцам покинуть Беларусь и подчеркнул, что американцев в стране практически нет.
— Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили (речь идет о просьбе Госдепа США к американцам. — Ред.), для меня новинка, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси никого не держат. Комментируя заявление Госдепа США он уточнил, что «хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет». Президент иронично добавил, что американцев в стране «0,2 человека».
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