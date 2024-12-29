Лукашенко заявил, что США просят расширить штат в посольстве в Минске

— Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили (речь идет о просьбе Госдепа США к американцам. — Ред.), для меня новинка, — акцентировал внимание президент Беларуси.