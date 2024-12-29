Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в январе

Кроме того, подчеркивается, что с 1 января вступает закон, который упрощает получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим единое пособие, не придется повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ребенка, а заявления для ее назначения не потребуется.