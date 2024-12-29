Воронежский губернатор подвел итоги года с главами муниципальных районов и городских округов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел итоги года с главами муниципальных районов и городских округов региона. На традиционной декабрьской встрече была проанализирована деятельность муниципалитетов по поддержке участников СВО и членов их семей, а также намечены дальнейшие действия. Главам муниципалитетов с выдающими показателями губернатор вручил областные награды. Об этом Александр Гусев рассказал в своем telegram-канале в воскресенье, 29 декабря.
Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Воронежской губернии, к новому электоральному циклу и ряду других мероприятий. Была затронута тема оптимизации взаимодействия между администрациями районов и исполнительными органами, а также намечены перспективы работы ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» на 2025 год.
— Главная общая задача в будущем году — обеспечить крепкий тыл нашим землякам на передовой, которые намерены идти до конца ради мирного будущего нашей Родины. Все мы ждем Победу и продолжим работать ради ее приближения, — подчеркнул Александр Гусев.