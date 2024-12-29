Воронежский губернатор подвел итоги года с главами муниципальных районов и городских округов

Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Воронежской губернии, к новому электоральному циклу и ряду других мероприятий. Была затронута тема оптимизации взаимодействия между администрациями районов и исполнительными органами, а также намечены перспективы работы ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» на 2025 год.