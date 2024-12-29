Сторонники Зурабишвили двинулись к парламенту после инаугурации Кавелашвили

Его спортивная карьера началась на родине, где он играл с 1987 по 1995 годы (выступал в том числе за «Динамо» из Тбилиси«). После этого перебрался в Россию, во владикавказскую “Аланию”, которую тогда тренировал Валерий Газзаев. В первый же год команда выиграла чемпионство, прервав гегемонию московского “Спартака”, а сам Кавелашвили, проведя успешный сезон, отправился в Англию. Там на протяжении нескольких лет он играл за “Манчестер Сити”, потом выступал в чемпионате Швейцарии (где тоже становился чемпионом страны), в 2004-м возвращался в “Аланию”, а карьеру завершил в 2006 году в составе “Базеля”.